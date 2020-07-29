Жена Эрнста показала фото прогулки с новорожденным

29.07.2020, 19:23, Разное

Актриса выложила в свой инстаграм-аккаунт первый снимок с третьим ребенком. На фото показана только детская коляска серого цвета. Кадр был сделан во время совместной поездки Софьи Эрнст с мужем-гендиректором Первого канала в Санкт-Петербург.

В Северную столицу звездная пара приехала, чтобы посмотреть военно-морской парад.

“Наконец эта малышка-вездеход дождалась своего звездного часа”, – подписала артистка публикацию.

По неподтвержденной информации, в семье Константина Эрнста и актрисы родился мальчик. Других подробностей о новорожденном пока нет – сами супруги комментариев на этот счет не дают.

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Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) 28 Июл 2020 в 8:51 PDT

Пользователи Сети стали обсуждать возможности детской коляски. Мамочки поделились собственным опытом и рассказали о плюсах и минусах данной модели.

Напомним, слухи о том, что Софья Эрнст родила третьего ребенка, появились в мае. Звезда театра и кино порадовала мужа рождением наследника в самый разгар пандемии коронавируса.

Как писали “Дни.ру”, ранее Софья Эрнст сделала весьма неожиданное признание. Оказалось, она боится ходить на свидания в кинотеатры, потому что опасается грязных приставаний во время просмотра фильмов.