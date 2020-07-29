Мнение: О соблюдении “бессрочного перемирия”.

29.07.2020, 19:20, Разное

Никогда такого не было и вот опять.

О соблюдении "бессрочного перемирия".

Как того и следовало ожидать, украинская сторона грубо нарушила объявленное перемирие, которое продержалось чуть более двух суток. Наша разведка подтверждает присутствие на позициях 54-й бригады группы ССО ВСУ, бойцы которой решили в свой профессиональный праздник продемонстрировать обычной пехоте, каким образом возможно перейти от бесполезных акций с вывешиванием плакатов к огневым провокациям. Так, сегодня утром с позиций 54-й бригады, где отмечена их работа, велся огонь из стрелкового оружия по н. п. Яковлевка.

Примечателен тот факт, что огонь велся с применением приборов для бесшумной стрельбы, с целью исключения фиксации СММ ОБСЕ данного инцидента как нарушения режима прекращения огня. Таким образом, неспособность комбрига Майстренко контролировать приданные подразделения привела к грубому нарушению перемирия на Донбассе.

Кроме этого, украинские военные преступники, отдавшие приказ на ведение огня, четко подчеркнули, что реальная власть на Украине за военной хунтой, созданной Порошенко, и указания своего Верховного главнокомандующего В. Зеленского для них не имеют значения. Мы требуем от украинской стороны выполнить взятые на себя обязательства по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, которые были согласованы и подписаны участниками Контактной группы, а также закреплены соответствующим приказом украинского командования.

(с) УНМ ДНР

https://novorossia.info/vsu-narushili-peremirie-podrobnosti-ot-armii-dnr.html

В принципе это все, что нужно знать про "бессрочные перемирия" и "перспективы минского формата".