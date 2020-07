Белорусские СМИ разъяснили назначение найденных у россиян молитв и презервативов

29.07.2020, 19:16, Новости дня

Часть из показанных на кадрах оперативной съемки задержания россиян в Минске личных вещей можно объяснить без конспирологии и заговоров, утверждают белорусские СМИ.

Телеканал «Беларусь 1» опубликовал сюжет, в котором демонстрировались вещи задержанных в Минске российских граждан. В их числе были нашивки с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо»; листовка с арабской вязью; доллары, российские рубли и деньги Судана; инструкция к детектору для военных; платок-арафатка; российские паспорта; презервативы, информирует Tut.by.

Платок, банковские карты и презервативы используются в походах, чтобы защитить от воды или песка свое имущество.

Нашивка с черепом, скопированным с комиксов Punisher (Каратель) американской компании Marvel, имеет надпись «Кафир», что означает грешника, не верящего в Аллаха, отмечает портал.

Такие нашивки носят немусульмане-наемники, которые воюют в исламских странах, говорится в статье. Также изображение связано с норвежским бойцом по имени Клаус Иоахим Олльсен, позывной «Джокке». Он погиб в 2010 году в Афганистане, после чего норвежские бойцы батальона «Телемарк» поклялись мстить боевикам.

Нашивка со стилизованным изображением смерти и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо» продается в магазинах, поясняет портал. Стоит отметить, что фраза – это цитата названия песни американской группы Megadeth «Killing Is My Business… And Business Is Good».

Лист с арабским текстом – это молитва сподвижнику пророка Мухаммеда, которого зовут Али ибн Абу Талиб. Ему обычно молятся шииты. При этом в тексте молитвы не содержится призыва к насилию, там упоминаются добродетель, доброта и честность.

Также в кадр попали подсумок, фонарь и рукоять некоего инструмента, которая может быть рукоятью автомата или винтовки, отмечает портал.

Инструкция на кадрах съемки нужна для работы с датчиками «свой-чужой», эти датчики крепятся на униформе, они нужны для идентификации солдат при использовании приборов ночного видения.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

После этого президент республики Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности Белоруссии и попросил российские СМИ «не гнать пургу» по истории с задержанием.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.