Мнение: Я люблю жизнь! (с)

29.07.2020, 19:10, Разное

Я уже рассказывал про Юрия Гануса в своем ЖЖ – это новый глава РусАДА. Это тот мужик, который в буквальном смысле устроился на работу в российское Антидопинговое Агентство по объявлению (в интернете) – увидел, послал резюме, был принят на работу. Просто он пришел на “расстрельную” должность, и никто туда своих “блатных” устраивать не хотел – всем же ясно, что такое заниматься антидопинговыми расследованиями в России, когда баночки с мочой подменяют лично высшие офицеры ФСБ. Ну и о судьбе предыдущих глав РусАДА – Камаева и Синёва – тоже все были наслышаны (оба скоропостижно скончались один за другим в возрасте чуть за 50, один буквально типа “борщом подавился”).

То есть Ганус пришел на реально прОклятое место… и поэтому первое время даже имел некоторую свободу рук. Ну а потом – понеслось в том же духе и в ту же сторону. Причем Ганус никак не мог (или не желал) понимать, что в России его дело – телячье, что здесь делами по антидопингу занимаются спецслужбы, а его дело – молчать в тряпочку и принимать на себя помои, в том числе и со стороны мировых СМИ. Ганус так не хотел, он пытался бить в набат и говорить правду.

Тогда его решили скидывать. Ганус и тут уперся: уходить перемазанным в дерьме он почему-то тоже не захотел. Его – на увольнение, а он доказал, что обвинения облыжны. Что ты будешь делать…

И вот – читаю в Телеграме: Ганус на днях сделал новое заявление. Вот такое:

“Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли”.

Юрий Ганус, гендиректор РУСАДА

Мда. Всё более чем ясно. А российский “спорт” – это какое-то Палермо, твою мать.