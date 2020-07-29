Медики рассказали, чем полезно регулярное употребление огурцов

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29.07.2020, 19:09, Разное

Огурцы – кладезь витаминов и микроэлементов, положительно воздействующих на организм человека. Медики назвали полезные свойства огурцов и рассказали, почему их следует регулярно употреблять.
Водянистые овощи позволяют утолить жажду, а также имеют мочегонное свойство, благодаря чему выводятся токсины, соли и шлаки. Огурцы богаты калием, марганцем, медью, витаминами К, В, С. Если включить плод в ежедневный рацион, удастся восполнить дефицит питательных веществ; избежать развития хронических заболеваний; улучшить состояние центральной нервной системы.

Содержащиеся в растительном продукте флавоноиды способствуют улучшению взаимодействия нейронов, что положительно отражается на работе головного мозга. В числе главных преимуществ регулярного потребления огурцов оказалось улучшение перистальтики кишечника, снижение в желудке уровня рН, снижение уровня холестерина, нормализация кровяного давления.

Особенностями огурцов также является снижение риска возникновения рака, что связано с блокировкой окисления, производимого свободными радикалами; а также поддержание работы почек. Плоды приводят к активизации вымывания мусора, растворения мелких камней. Употребление огурцов благотворно воздействует на работу ЖКТ. Медики рекомендуют ежедневно выпивать 1-2 стакана сока из огурцов для заживления язвы желудка.





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