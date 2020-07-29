 

Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян

29.07.2020, 19:08, Новости дня

Посольство РФ получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил членам Совбеза республики обратиться в российские структуры за разъяснениями в ситуации с задержанными в стране россиянами.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.





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