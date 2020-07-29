Личное: Порода
29.07.2020, 19:06, Разное
После поста о некрасивой, на мой личный взгляд, но официально самой красивой русской женщине 2020 года, я задумалась:
«А что же, собственно, представляет из себя порода?»
Фото: Газета.ру
Давая оценку тому или иному человеку, мы, порой, говорим: «Порода видна». Или, наоборот: «Беспородная пошлость».
А из чего конкретно состоит коктейль породы применительно к человеку?
Вот что надумала я.
Порода — это сочетание:
1) хорошего воспитания,
2) интеллекта,
3) достоинства, уважения к себе,
4) любовь к себе, которая проявляется, в числе прочего, и в банальном уходе.
Если хотя бы один компонент отсутствует, то всё: породы в человеке нет.
Речь о породе — не про генетику и какую-то особенную голубую кровь. В таком наци-контексте породу нельзя рассматривать.
Больше того, неважен и вес. Ирина Винер, например, полная, но порода!
Неважна даже красота — Майя Плисецкая была некрасивой, но порода!
В принципе, и сами черты лица — дело десятое. Прямой нос, вздёрнутый — неважно. У Элины Быстрицкой — курносый нос, у Людмилы Чурсиной — прямой, но обе — порода!
А вот все эти эскортограмные дуры, вусмерть уфотошопленные и переделанные — сеновальные плебейки с вываленными сиськами.
Ах, да: породистый человек не вываливает то, что у него под одеждой и под одеялом, напоказ. Впрочем, это и есть хорошее воспитание.
Есть что добавить? Что такое порода, в вашем понимании?
Источник: Лена Миро
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