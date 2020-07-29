Личное: Порода

29.07.2020, 19:06, Разное

После поста о некрасивой, на мой личный взгляд, но официально самой красивой русской женщине 2020 года, я задумалась:

«А что же, собственно, представляет из себя порода?»



Фото: Газета.ру

Давая оценку тому или иному человеку, мы, порой, говорим: «Порода видна». Или, наоборот: «Беспородная пошлость».

А из чего конкретно состоит коктейль породы применительно к человеку?

Вот что надумала я.

Порода — это сочетание:

1) хорошего воспитания,

2) интеллекта,

3) достоинства, уважения к себе,

4) любовь к себе, которая проявляется, в числе прочего, и в банальном уходе.

Если хотя бы один компонент отсутствует, то всё: породы в человеке нет.

Речь о породе — не про генетику и какую-то особенную голубую кровь. В таком наци-контексте породу нельзя рассматривать.

Больше того, неважен и вес. Ирина Винер, например, полная, но порода!

Неважна даже красота — Майя Плисецкая была некрасивой, но порода!

В принципе, и сами черты лица — дело десятое. Прямой нос, вздёрнутый — неважно. У Элины Быстрицкой — курносый нос, у Людмилы Чурсиной — прямой, но обе — порода!

А вот все эти эскортограмные дуры, вусмерть уфотошопленные и переделанные — сеновальные плебейки с вываленными сиськами.

Ах, да: породистый человек не вываливает то, что у него под одеждой и под одеялом, напоказ. Впрочем, это и есть хорошее воспитание.

Есть что добавить? Что такое порода, в вашем понимании?