 

США выведут из Германии почти 12 тыс. военных, половину из них оставят в Европе – Эспер

29.07.2020, 19:02, Новости дня

США сокращают постоянное присутствие своих войск в Германии с 36 тыс. до 24 тыс. Об этом на брифинге в Вашингтоне 29 июля заявил министр обороны Марк Эспер, информирует NBC News.

По его словам, этот шаг направлен на укрепление НАТО и сдерживание России. Передислокация позволит вооруженным силам США перейти в “новую эру конкуренции великих держав”, сказал министр.

Из 11 900 американских военнослужащих, выведенных из Германии, около 6400 вернутся в США, а примерно 5600 военных разместят в других странах НАТО.

Эспер добавил, что реализация плана будет начата через несколько недель.

В начале июня стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Германии до 25 000 человек. Он говорил, что военных, которых отзовут из Германии, перебросят в Польшу.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что такие действия не будут отвечать интересам США. Премьер-министры четырех германских земель обратились к членам Конгресса США с просьбой заблокировать планы вывода американских войск из страны.

Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% от своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Трамп о пандемии COVID-19: Все больше злюсь на Китай

14.07 / Обвинение запросило три реальных срока для фигурантов дела «Нового величия»

30.06 / Le Point – без соцсетей и не «слишком белый» — ЦРУ ищет идеальных кандидатов для вербовки

12.07 / Германия предложила ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на бундестаг

18.07 / В Харькове нашли завернутое в ковер тело мужчины

24.07 / «Современное рабство» — как британские текстильные фабрики используют каторжный труд нелегальных мигрантов

27.07 / Тони Блэр призвал расследовать «вмешательство» России в голосование по брекситу

02.07 / В РФ подтвердили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса

24.06 / Совет Безопасности ООН обсудит судьбу эмбарго на поставки оружия Ирану

09.07 / Капитана ФСБ приговорили условно за разглашение гостайны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска