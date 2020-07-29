Общество: Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

29.07.2020, 18:53, Новости дня

Соединенные Штаты признались в острой необходимости борьбы с новыми военными возможностями России. Речь идет о космических инструментах обнаружения пусков гиперзвуковых ракет – специальных спутниках и системах обнаружения. Что на этот счет будет предпринято американцами и как обстоят дела с аналогичными системами на вооружении российской армии?

Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. И коль есть новое оружие, ему должно быть найдено и противодействие. А с этим до настоящего времени имеются большие проблемы.

И вот сейчас в Вашингтоне устами замглавы Космического командования Джеймса Дикинсона заявлено, что Соединенных Штатам «абсолютно необходимы системы космического базирования для раннего обнаружения пусков гиперзвукового оружия». Насколько вообще реально засечь гиперзвуковые ракеты имеющимися и перспективными системами предупреждения о ракетно-ядерном нападении?

Пословица «Предупреждён – значит вооружён» имеет большей частью чисто военное значение и используется всеми видами разведок, предназначение которых сводится к распознанию планов противника и начала неких агрессивных действий. Вначале приближение полчищ врага нужно было банально увидеть, желательно на большом расстоянии и предупредить о приближении. Так появилась подзорная труба и бинокль. Потом для распознания «топота копыт» стали использовать «слухачей».

К слову, в блокадном Ленинграде людей этой редкой военной (!) профессии насчитывалось несколько сотен человек, большей частью незрячих – с обостренным слухом. С помощью звукоулавливающей установки они определяли немецкие самолёты за несколько десятков километров. Появление радаров позволило «видеть» уже за сотни километров. И, как выяснилось, лучший обзор – из космоса.

Кто первым осознал преимущество слежения из космоса за пусками баллистических ракет – США или СССР, сказать сложно, ведь работы по создания систем предупреждения велись в двух странах практически одновременно. Тем не менее, нынешняя американская Национальная противоракетная оборона (National Missile Defense, NMD) представляет собой комплексную систему обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов, в том числе с использование спутников слежения за запусками ракет. В качестве космической составляющей предполагалось широко использовать систему раннего обнаружения SBIRS (регистрация пусков через 40-50 секунд), работы по созданию которой начались в середине 1990-х годов. Однако вместо 24 запланированных спутников STSS по этой программе на низкую околоземную орбиту запустили далеко не все.

Министерство обороны США сделало выбор в пользу ускоренного создания системы предупреждения новейшего поколения. Ещё в 2019 году было предусмотрено выделение средств на разработку и развёртывание в космосе новой спутниковой группировки раннего предупреждения о ракетном нападении. И уже тогда Пентагон обеспокоился «угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет», памятуя в том числе и о потенциале российской ядерной ракеты «Буревестник», а заодно и «Сарматов» с «Авангардами» и «Цирконов». Так что сейчас генерал Дикинсон несколько запоздал с озвучиванием угроз гиперзвука и необходимостью противодействовать ему из космоса. Тем более, что ещё в июне нынешнего года военное ведомство США опубликовало «Стратегию обороны в космосе», предусматривающую, в том числе, и программу NGOPIR по обнаружению пусков гиперзвуковых ракет – её планируют завершить к концу 2022 года.

«Сама по себе гиперзвуковая скорость, которой сейчас пытаются противостоять американцы, это лишь средство доставки боеголовки до цели со сложностью перехвата, – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Горьков, председатель военно-технической комиссии «Алмаз-Антея». – Большее значение имеет то обстоятельство, а можно ли гиперзвуковую ракету обнаружить на дальнем расстоянии и определить, на какой именно скорости она способна маневрировать на конечном этапе полёта.

Сбить гиперзвук, как показал опыт, можно.

И, скажем, ещё в 2018 году в Китае, где испытывали российские ЗРК С-400 «Триумф», наша ракета 48Н6Е, выпущенная этой системой, поразила баллистическую мишень, летящую со скоростью 10 800 километров в час, а это уже гиперзвук. Гиперзвуковая ракета Х-47М2 авиационного комплекса «Кинжал» развивает скорость в 12 250 км/ч, у комплексов «Авангард» она ещё выше, но это не значит, что их нельзя сбить. Здесь важно обладать информацией именно о месте пуска и траектории полёта ракеты, чтобы иметь возможность «подловить» её на маршруте, скорее всего, на финишном. А с этим, надо полагать, и существуют основные трудности».

Собственно, засечь из космоса само места пуска практически любой ракеты, особенно баллистической, не так уж и сложно. Известны основные места базирования, это касается в первую очередь шахтных ракет, но и подвижные грунтовые МБРК тоже видны как на ладони, хотя они менее уязвимы из-за своей маневренности. Сложнее с пусками ракет с надводных кораблей и подводных ракетоносцев, но и их чисто теоретически можно засечь. Основная проблема заключается в том, чтобы определить последующий маршрут и успеть предпринять ответные меры. И здесь именно гиперзвук имеет особое значение – практически не оставляет времени на размышления.

Скажем, перспективная российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» имеет дальность поражения от 400 до 600 километров, при этом летит со скоростью 4-6 Махов (на испытаниях разогналась до 8 М) по непрогнозируемой траектории. Перспективная межконтинентальная крылатая ракета с ядерной установкой 9М730 «Буревестник» обладает глобальной дальностью и хотя, как считается, является дозвуковой, будет иметь способность к маневрированию при подходе к цели. Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком, предназначен для преодоления противоракетной обороны.

Понятно, что США трудно жить с таким «счастьем» под боком, поэтому новые российские разработки в области вооружений, в том числе гиперзвуковые ракеты, стали головной болью для Пентагона. И бороться с этой проблемой они намерены, в том числе, из космоса – отслеживать и контролировать.

«Соединенным Штатам нужны датчики в космосе, чтобы усилить наши возможности по слежению за гиперзвуковыми ракетами на фоне успеха РФ в сфере разработки таких ракет. Нам необходимо как можно быстрее видеть такого рода угрозы», – говорит генерал Дикинсон, подтверждая, что Пентагон намерен ускорить свою программу по созданию спутниковой группировки по предупреждению от ракетного нападения. Это такая часть американского антигиперзвукового оружия.

Россия, которая вышла в мировые лидеры в перспективных разработках гиперзвукового оружия и подразумевая, что подобное вскоре может появиться и в других странах (США, Китай) уже разрабатывает средства борьбы с ним. Об этом в прошлом месяце говорил и президент Владимир Путин, который отмечал: «Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большей долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием».

То есть, надо понимать, сейчас в РФ идёт разработка и антигиперзвукового оружия. Президент расшифровывать свои слова не стал. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что в решении этой задачи будет задействован и космос, тоже как средство предупреждения о ракетном нападении с использованием гиперзвуковых ракет.

Понятно, что подробности о том, какие именно спутники планирует разместить на орбите Министерство обороны РФ, не разглашаются, но можно предположить, что речь идет о создании мощной космической разведывательной сети. Вероятно, что в ней будет использоваться и многопозиционная спутниковая система разведки «Акварель», оснащенная спутниками «Раздан», которую уже выводят в состав орбитальной группировки.

Можно предположить, что будет модернизирована и уже существующая спутниковая система «Око» и «Око-1» (предположительно 35 КА), позволяющая обнаружить старты межконтинентальных баллистических ракет. Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС), которая помимо пусков МБР, БРПЛ, оперативно-тактических и даже тактических ракет, способна вычислить траекторию к району поражения, а также выполнить функцию наведения на них. Возможно, что глава страны имел ввиду и потрясающие возможности применения новой противоракетной системы А-235 «Нудоль», которая на испытаниях за 17 минут преодолела расстояние в 3 500 километров и поразила цель.

В общем, тот антигиперзвуковой «зонтик», который планируют повесить в космосе американские военные, в РФ в той или иной степени существует – и планируется к еще большему расширению.

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