В Сирии построят часовню с именем Айя-София

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29.07.2020, 18:53, Новости дня

Командир сирийского ополчения христианского города Скальбия Набиль Абдаллах сообщил о намерении построить в родном городе часовню с символичным именем Айя-София.

«Это символичная небольшая церковь не более четырех метров в высоту и четырех в ширину. Это маленькая часовня будет призвана показать настоящее лицо Сирии, где сосуществуют разные цивилизации и культуры. Особенно в этом городе, который принял больше 4 тыс. беженцев, которые бежали от террора», – передает РИА «Новости» его слова.

Абдаллах также добавил, что часовню будет связывать с кафедральным собором в Стамбуле Айя-София только имя.

Кроме того, он отметил, что на строительство церкви «получено благословение от патриарха Антиохийской православной церкви Иоанна десятого».

По словам командира сирийского ополчения, рядом с часовней планируется посадить аллею, посвященную павшим бойцам города Скальбии и русским воинам, погибшим на сирийской земле.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

В пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в мечети пройдет реставрация.





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