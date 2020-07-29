Путин, страх и Жириновский

29.07.2020, 18:50, Разное

Краткая история РФ до 2036 года от политолога Григория Голосова.

Политическая жизнь в РФ официально поставлена на паузу, но на деле даже не думает утихать. Протесты в Хабаровске, явная нервозность в отношении сентябрьских выборов (из-за которой даже пришлось в срочном порядке вводить трехдневное голосование), неоднозначные итоги голосования по «обнулению» Конституции — все это сигнализирует о том, что политики в РФ сейчас едва ли не больше, чем когда-либо в последние годы. Осенью также начнется подготовка к кампании по выборам в Госдуму — и даже в этом вопросе итоговый результат больше не предрешен. Спецкор «Новой» обсудил политическое будущее в РФ с деканом факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым.

Григорий Голосов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

«Губернаторы все прекрасно понимают»

— Чем закончится ситуация в Хабаровске?

— Думаю, протесты прекратятся — причем в конечном счете это произойдет в результате вмешательства силовых структур. Однако пока федеральный центр избрал выжидательную тактику: он надеется, что проблема постепенно рассосется. Понятно, что в организации протестов изначально участвовали какие-то клиенты Фургала, которые одновременно являются и активистами ЛДПР, ведь она остается правящей партией в регионе. Однако центральное руководство ЛДПР от ситуации отстранилось, а региональную организацию Дегтярев постепенно зачистит. В этом и состоит смысл договоренностей между Кремлем и Жириновским. Возможно, сейчас самого Фургала пытаются подтолкнуть к тому, чтобы он призвал народ к спокойствию. Так или иначе, Москва надеется свести массовые протесты на нет, а актив сначала маргинализировать, а потом разобраться с ним силовым путем.

Московская акция солидарности с протестами в Хабаровске. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Разве приход Дегтярева не распалил ситуацию еще сильнее?

— Конечно, распалил. Это совсем не тот губернатор, которого ожидали в Хабаровске. Но вообще-то там никого, кроме Фургала, и не ждут. А Кремлю нужно было кого-то назначить и при этом избежать публичного скандала с Жириновским. Эта цель достигнута. Вряд ли Дегтярев рассчитывал, что его примут в регионе с распростертыми объятиями только потому, что он представляет ЛДПР. Это было бы наивно. Но контроль над региональной организацией партии для него важен.

— Хабаровские события могут повториться в том или ином виде в другом регионе? Или нет губернаторов, за которых могли бы выйти люди?

— Хабаровская ситуация воздействует на всю российскую повестку, потому что служит долгосрочным фактором дестабилизации. Понятно, что в других регионах РФ в защиту Фургала выступать не будут — там просто не знают, кто это такой.

Но сам факт, что люди массово выходят на улицу в отдаленном регионе, где и несистемной оппозиции толком раньше не было, обращает на себя внимание. Этот факт запомнится.

Поэтому косвенное влияние на другие регионы может быть очень сильным, но лишь при условии, что там будут возникать собственные поводы для таких выступлений.

— Вопрос как раз в том, будет ли Кремль защищаться на ближайших выборах в сентябре от того, чтобы в любой российский регион не пришел человек, за которого в принципе мог бы подняться народ.

— А Кремль начал защищаться от этого давно, еще в 18-м году, как только к власти в регионах пришло несколько человек, не получивших полного одобрения центра, — Фургал ведь был не единственным. Уже в прошлом году на выборы не допустили вообще никого, кто мог бы представлять хоть какую-то угрозу для действующих губернаторов. В том, что так же будет и в этом году, сомневаться вообще не приходится.

— А на губернаторов, которые нелояльны Кремлю, история с Фургалом теперь будет оказывать дополнительное давление?

— Нелояльных губернаторов сейчас в стране нет.

Собственно, и Фургал был вполне лоялен, но он не мог выполнить указания Москвы так досконально, как ожидается от «нормального» губернатора — единоросса. К тому же Фургал допустил, что «Единая Россия» потеряла большинство в законодательном собрании региона, а для Кремля это нетерпимая ситуация. У «Единой России» должно быть абсолютное большинство в каждом заксобрании. Другие губернаторы все прекрасно понимают и постараются не допускать таких «ошибок».

— Иными словами, теперь хакасский губернатор Коновалов из КПРФ в регионе не будет продвигать свою партию, он будет стараться, чтобы и у него побеждала «Единая Россия».

— Этого от него ожидают. Более того, мы ведь видим пример Смоленской области, где губернатор Алексей Островский представляет ЛДПР, но у «Единой России» — прочное большинство. Жириновский недавно хвалил его как образцового губернатора от ЛДПР.

— Что теперь будет с ЛДПР? Ее позиции каким-то образом изменятся?

— Ничего особенного с партией не случится. Ситуация в Хабаровске может добавить ей немного голосов на предстоящих выборах, но ЛДПР и так уже довольно давно и методически прибавляет в соревновании с КПРФ. Никакого серьезного конфликта с Кремлем у ЛДПР нет,

партию Жириновского признают и ценят в качестве системной оппозиции, которая оттягивает протестные голоса.

И губернаторы, и депутаты от партии ведут себя предельно лояльно.

— Разве у ЛДПР не может возникнуть соблазна попробовать замкнуть на себе протестную повестку, не советуясь с Кремлем?

— Нет, играть в свою игру таким партиям в России, конечно же, нельзя. Однако перехватить роль главной системной оппозиционной силы у КПРФ — это стратегическая цель, которую ЛДПР преследует давно. События в Хабаровске в некоторой степени облегчают эту задачу. Ведь многие избиратели ЛДПР голосуют за нее вполне искренне, считая, что это настоящая оппозиция.

— Получит ли ЛДПР в качестве компенсации дополнительные места во власти на ближайших выборах?

— На выборах в законодательные собрания — вполне возможно. На выборах губернаторов ЛДПР свою квоту, я полагаю, уже исчерпала.

— А Хабаровск в будущем году оставят за ЛДПР или все-таки будут ставить единоросса?

— Во многом это зависит от Дегтярева. Если он выполнит свои обязательства перед теми, кто его назначил, то оставят. К тому же Кремль не заинтересован в срыве договоренностей с Жириновским.

Михаил Дегтярев и Владимир Жириновский. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

— Пока Дегтярев ведет себя максимально удобно: общается со всеми сверху вниз и обвиняет в протестах «мировую закулису».

— То есть ведет себя как нормальный системный политик. Собственно, даже история про «мировую закулису» — это не специфические речи «Единой России», ЛДПР начала использовать эту риторику гораздо раньше. Так что даже в плагиате их не обвинишь (смеется).

— Кремлю такое поведение скорее нравится?

— Наверное,

Дегтярев поступает так, как ему рекомендовано на этом этапе: не особо угрожать, но и не идти на уступки.

«Колоссальные опасения за результат выборов»

— Если говорить о ближайших думских выборах, кампания по которым начнется уже в этом году, есть ли в них хоть какие-то интриги?

— Перед Кремлем на этих выборах будет стоять сложная задача. С одной стороны, нужно обеспечить себе контроль над Думой, и очевидно, что для этого он по-прежнему будет использовать «Единую Россию». С другой стороны, как всегда перед выборами, Кремль думает о том, как создать некую видимость плюрализма на выборах. Отсюда мы видим череду регистраций новых партий — и «Новые люди», и «За правду!». Может быть, они будут допущены на выборы. Но это зависит от заинтересованности Кремля в дроблении голосов оппозиционно настроенных избирателей, а также от того, насколько уязвимой будет казаться «Единая Россия», у которой всякие новые люди тоже будут забирать голоса. Я бы на месте этих людей особого оптимизма не испытывал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ