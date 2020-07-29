Названы последствия переброса американских военных к границам России

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29.07.2020, 18:48, Новости дня

Переброс военных США к границам РФ ведет к нестабильности вблизи российских границ, сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Сдерживание непонятно кого, наша страна, конечно, ни на кого нападать не собирается, но, вместе с тем, это ведет к эскалации напряженности, к нестабильности вблизи наших границ», – передают РИА «Новости» слова Швыткина.

Швыткин отметил, что если говорить в целом о европейской континенте, то США чувствуют себя там «как дома», и те страны, которые предоставляют свои территории для осуществления маневров со стороны США, не думают при этом о настоящем и будущем своих государств и народов.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят часть военных к границам РФ для ее «сдерживания», отметив, что в будущем они могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы.

Напомним, США выводят из Германии 11,9 тыс. военных, минобороны Америки намерено как можно скорее передислоцировать военнослужащих в Европе.

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.





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