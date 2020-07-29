СК после аварии в Норильске создал спецотдел по раскрытию экологических преступлений

29.07.2020, 18:48, Новости дня

Следственный комитет на фоне расследования аварии в Норильске сообщил о создании спецотдела по расследованию экологических преступлений, сообщила официальный представитель российского СК Светлана Петренко.

«Председателем СК РФ принято решение о создании в структуре Главного следственного управления СК РФ отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. На данный момент к подследственности СК РФ относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования», – передает РИА «Новости» ее слова.

Петренко также отметила, что объединение в рамках одного подразделения таких специалистов улучшит качество расследования сложных преступлений.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива.

В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. Неделю назад «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.



