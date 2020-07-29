Прилепин подтвердил задержание под Минском служивших в его батальоне бойцов
29.07.2020, 18:43, Разное
Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных россиян в Белоруссии есть граждане, служившие в его батальоне на Донбассе. По словам писателя, речь идет о нескольких бойцах, чьи имена ему известны.
При этом Прилепин усомнился, что наемники находись у Минска с целью дестабилизации обстановки в стране (именно такую версию транслируют сейчас белорусские СМИ). Писатель предположил, что бойцы собирались отправиться в другие точки мира.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет