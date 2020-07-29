 

Сербская модель прокомментировала слухи о своем романе с мужем Бородиной

29.07.2020, 18:43, Разное

По словам инстадивы, представительный мужчина первым написал ей сообщение. Ухажер предложил встретиться, а также хвастался дорогими машинами и недвижимостью. Курбан Омаров присылал блогеру откровенные фотографии, а вот про жену рассказать, видимо, забыл.

Модель лишь спустя время узнала, что ее любовник несвободен, и поставила его перед выбором – либо она, либо жена. Сорайя Вучелич в беседе с журналистами отметила, что отказывалась видеться с женатым мужчиной, однако потом он пришел к ней домой с кольцом и пообещал в скором времени уйти от супруги и детей. Слова сербской модели подтвердила ее подруга, которая приезжала в Москву и виделась с Курбаном Омаровым.

Однако уже спустя пару дней Сорайя Вучелич в беседе с журналистами отказалась от своих слов. Соперница Ксении Бородиной пошла на попятную и сказала, что никогда не делала заявлений о своем романе с российским бизнесменом. Пока не ясно, что стало причиной столь резких изменений.

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Публикация от Sara (@sorajavucelic) 21 Июл 2020 в 6:03 PDT

Забавно, что Курбан Омаров, который не упускает случая посмеяться над желтой прессой, в этот раз деликатно промолчал. Он не прокомментировал слухи о своем романе с сербской моделью, предпочтя остаться в стороне от скандала.

Напомним, Ксения Бородина уже неоднократно ловила мужа на изменах и вранье. Несколько лет назад телеведущая рассказала, что во время беременности узнала, что супруг ей неверен. Она подумывала о разводе, но в итоге смогла простить суженого. Теперь девушка крайне болезненно реагирует на все упоминания о том случае и старается не комментировать слухи о своих отношениях с Курбаном Омаровым.





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