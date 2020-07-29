 

Администрация Трампа продолжает борьбу с цензурой в Интернете

29.07.2020, 18:35, Новости дня

В понедельник Министерство торговли США, в соответствии с указом президента Дональда Трампа о предотвращении цензуры в Интернете, подало петицию с просьбой разъяснить сферу действия ряда положений документа. В частности, ведомство просит Федеральную комиссию по связи (FCC) разъяснить, что социальные сети, которые изменяют или редактируют высказывания пользователей, не могут избежать гражданской ответственности.

Комиссию также просят дать разъяснения по поводу того, в каких случаях онлайн-платформы курируют контент «добросовестно», и установить нормативы прозрачности в отношении их методов модерирования, аналогичные требованиям, предъявляемым к поставщикам услуг широкополосной связи в соответствии с Законом о связи. Как подчеркивается в заявлении пресс-службы Белого дома, президент Трамп намерен продолжать борьбу с несправедливой, противоречащей американским ценностям и политически предвзятой цензурой в Интернете.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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