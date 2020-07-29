 

Госдепартамент назначил координатора по делам Арктики

29.07.2020, 18:35, Новости дня

Госдепартамент США сообщил в среду о назначении Джима Дехарта координатором по Арктике. Выступая в качестве главного советника госсекретаря и его заместителя по всем делам Арктики, Дехарт будет координировать политику Госдепартамента в области дипломатического взаимодействия по вопросам, связанным с Арктикой, для продвижения интересов США в регионе в плане безопасности, устойчивого экономического развития и сотрудничества между арктическими государствами для поддержания и укрепления основанного на правилах порядка.

Дехарт имеет ранг советника-посланника и имеет за плечами 28-летний опыт дипломатической службы. В последнее время он занимал должность старшего советника по переговорам и соглашениям в области безопасности (2019–2020 гг.), курируя переговоры о статусе сил, сотрудничестве в области обороны и соглашениях о совместном выполнении обязательств во всем мире. Ранее Дехарт служил заместителем главы миссии в Осло, Норвегия, в течение длительных периодов занимая должность временного поверенного в делах. Он имеет значительный опыт в области региональной безопасности, военно-гражданского сотрудничества и международных переговоров. На протяжении своей карьеры он поддерживал тесное сотрудничество с союзниками и партнерами США для продвижения общих интересов и ценностей.

Как отмечается в заявлении Госдепартамента, Соединенные Штаты играют лидирующую роль в делах, связанных с Арктикой, и привержены обеспечению мира в регионе, где интересы и национальная безопасность США будут защищены, а арктические государства будут сотрудничать в решении общих проблем. Госдепартамент активно сотрудничает с другими федеральными ведомствами, а также с властями штатов и муниципалитетов и коренными общинами Арктики, чтобы поддерживать лидерство США в регионе и обеспечить безопасное, надежное и процветающее будущее для всех народов Арктики. Назначение Джима Дехарта подтверждает приверженность Соединенных Штатов этой миссии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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