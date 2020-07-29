Мнение: Израильский газопровод, антироссийская треска и убытки сланцевой отрасли

29.07.2020, 18:35, Разное

1. Похоже, у США, помимо России, появился ещё один конкурент по поставкам газа в Европу. Возможно, вскоре Великая трубопроводная война охватит не только Чёрное и Балтийское, но и Средиземное море. Оцените красивые греческие и еврейские названия месторождений:

https://lenta.ru/articles/2020/07/27/med/

Правительство Израиля одобрило проект соглашения с двумя европейскими странами — Грецией и Кипром — о прокладке по дну Средиземного моря Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline, или просто EastMed). Он должен связать крупное шельфовое месторождение Левиафан (оценивается в 621 миллиард кубометров), расположенное рядом с городом Хайфа на севере Израиля, с Кипром, где есть свои запасы — месторождение Афродита с разведанными 130 миллиардами кубометров. Дальше топливо проследует в Грецию, а оттуда — через газопровод Посейдон на юг Италии.

Интересно, будут ли американцы ставить палки в колёса и этому проекту подводного газопровода? Он тоже бьёт по их стратегии поставок сланцевого газа в Европу.

2. Да что ж такое:

https://lenta.ru/news/2020/07/25/treska/

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток-2». Этому помешал нерест трески, пишет немецкая радиостанция NDR Info.

3. Ещё к вопросу об американском сланце. Судя по графику, который приводит genby со ссылкой на агентство Блумберг, за последние 11 лет убытки американской сланцевой отрасли составили 342 миллиарда долларов, и не было ни одного года, когда добыча сланцевого газа и нефти приносила прибыли:

https://genby.livejournal.com/844713.html

Возможно ли такое в нормальной капиталистической экономике? Ситуация уже начинает напоминать Советский Союз, где некоторые отрасли десятилетиями были убыточными и дотировались Госбанком СССР. Здесь же американские нефтяники живут за счёт сверхдешёвых кредитов от частных банков благодаря низким ставкам ФРС.

Такая ситуация не может продолжаться бесконечно долго. Неудивительно, что в последние два года растёт число банкротов среди нефтегазовых и нефтесервисных компаний США и Канады:

https://genby.livejournal.com/845109.html

Как пишет genby, за последние полгода обанкротились три нефтегазовых гиганта, в том числе пионер технологии сланцевого фрекинга, корпорация Чесапик Энерджи. Сумма долговых обязательств по банкротствам за два квартала превысила сумму за два предыдущих года.

Если так пойдёт дальше, возможно, американцы уже не смогут конкурировать ни с нами, ни с Израилем.