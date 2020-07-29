Раскрыта личность одного из задержанных «членов ЧВК» в Белоруссии

29.07.2020, 18:30, Новости дня

Одним из задержанных в Белоруссии якобы участников ЧВК «Вагнер» является 42-летний снайпер Андрей Бакунович, пишут белорусские СМИ.

Мужчина участвовал в боевых действиях в Донбассе, а в ЧВК руководил снайперской группой, утверждает «Наша Нива».

Мать задержанного пояснила, что Бакунович был в городе Калинковичи (Гомельская область), он находился с женой и детьми.

«Его забрали сегодня ночью около 5 утра. Кто? Не знаю… Силовики. Забрали и увезли в Минск», – отметила собеседница издания.

Российский писатель Захар Прилепин заявлял, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним в Донбассе.

СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». При этом одного из россиян задержали на юге страны.

Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.