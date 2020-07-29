 

«Аэрофлот» откажет в перевозке иностранцам без справки на коронавирус

29.07.2020, 18:30, Новости дня

Иностранцам из стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение, без справки об отсутствии COVID-19 «Аэрофлот» будет отказывать в перевозке, сообщила авиакомпания.

«Иностранные граждане, планирующие вылет из стран, с которыми возобновлено регулярное воздушное сообщение, в аэропорты России, включая пассажиров, следующих транзитом через аэропорты России, для регистрации и посадки на рейс должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. В случае невозможности предоставления справки пассажирам будет отказано в перевозке», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.

Также уточняется, что в полете пассажирам необходимо будет заполнить специальную анкету.

Напомним, Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.





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