Звезда шоу “Уральские пельмени” нашла новую работу

29.07.2020, 18:23, Разное

В своем инстаграм-аккаунте артистка сообщила, что съемки нового шоу выходят на финишную прямую. Звезда шоу “Уральские пельмени” рассказала, что основу будут составлять юмористические зарисовки о простых и знакомых героях.

По словам Юлии Михалковой, это шоу про жизнь, отличающееся простым и добрым юмором для всех возрастов. В нем примут участие 12 актеров. Каждый день они перевоплощаются в десятки новых образов: от библиотекаря до адвоката и от медсестры до заключенного.

Экс-участница шоу “Уральские пельмени” описала свой съемочный день. Утром она играла тихую, скромную учительницу, а днем “селебу”.

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Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) 28 Июл 2020 в 10:59 PDT

Отметим, после ухода из шоу “Уральские пельмени” Юлия Михалкова написала автобиографическую книгу, где упомянула о самых забавных моментах, связанных с проектом. Она с теплотой вспоминает о коллегах и годах, проведенных в коллективе.

Напомним, ходили слухи, что актриса покинула шоу “Уральские пельмени”, поскольку нашла мужчину. Но артистка только посмеялась над этими домыслами. Она отмечала, что ей хотелось бы развиваться независимо от популярного проекта.