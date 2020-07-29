Всероссийский полумарафон “ЗаБег” готовится попасть в Книгу рекордов Гиннесса

29.07.2020, 18:23, Разное

Масштабный забег начнется в 9:00 по московскому времени. На синхронный старт выйдут более 100 тысяч человек по всей стране. Это одна из уникальных особенностей российского полумарафона, которая позволила ему подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

В этом году масштабное мероприятие проходит в непростых условиях. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в процесс подготовки полумарафона. По словам основателя и руководителя “Лиги Героев” Ксении Шойгу, на всероссийском полумарафоне будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора.

При этом в каждом городе-участнике есть свои особенности. Некоторые начинают полумарафон по очереди, есть онлайн и групповые забеги, каждый участник получает маски и перчатки, замеряется температура, выдаются санитайзеры. В Москве, чтобы максимально обезопасить людей, проводится тестирование команды и волонтеров на коронавирус.

“Наша основная задача – сделать забег безопасным, продемонстрировать, что можно проводить масштабные спортивные мероприятия с соблюдением всех требований безопасности”, – сказала Шойгу на пресс-конференции в Москве.

2 августа полумарафон “ЗаБег” начнется в более чем 30 российских городах. Этого будет достаточно для установления мирового рекорда.

Частью большого проекта является московский полумарафон. В этом году мегаполис тоже поборется за звание беговой столицы России. При этом полумарафон в Москве – не только самый масштабный, но и самый красивый.

В этом году организаторы немного изменили маршрут и добавили в него старинную улицу Остоженка. На дистанции участники пробегут мимо многих красот центра города: Парка Горького, ансамблей старинных особняков, но самая главная “фишка” маршрута – Московский Кремль. “Думаю, что тем, кто еще не пробежал, стоит попробовать”, – посоветовала Шойгу.

Длина полумарафона – 21 километр. Но совершенно необязательно бежать полный маршрут. Организаторы подготовили для участников несколько дистанций: они могут выбрать маршрут в 21, 10, пять километров или 1 520 метров – в зависимости от уровня подготовки бегуна, рассказал директор Московского марафона Дмитрий Тарасов. Он выразил надежду, что измененная дистанция позволит показать лучший результат за всю историю Московского полумарафона.

По его словам, мероприятие 2 августа будет первым официальным полумарафоном в мире, который пройдет в нынешних условиях.

“Все ждут, как это пройдет в России. Такого пристального внимания к нашей стране с точки зрения марафонского движения не было никогда, во многих странах будут смотреть прямую трансляцию мероприятия”, – отметил Тарасов.

Даже в сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации можно заниматься спортом, уверен он. “Спорт – это здоровье нации, и чем больше у нас будет здоровья, тем быстрее мы выйдем из нынешней сложной обстановки”, – добавил Тарасов.

В свою очередь чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала предстоящий полумарафон хорошим сигналом для мирового сообщества. “Весь спортивный мир замер: перенесли Олимпиаду и много других соревнований, нет даже планов мероприятий по многим видам спорта. Мы своим примером покажем, что это это можно сделать безопасно и без негативных последствий”, – сказала парламентарий.

Принимать участие во всероссийском полумарафоне будут как профессиональные спортсмены, так и любители. Сама Журова планирует пробежать дистанцию в 10 километров.

Генеральным партнером мероприятия стал Банк ПСБ. По словам директора по спортивным мероприятиям кредитной организации Рубена Бегунца, в забеге примут участие более трех тысяч сотрудников банка по всей стране, из них в Москве – более 300. Многие побегут максимальную дистанцию, отметил он.

А благотворительным партнером проекта стал фонд “Линия жизни”. Перечислить средства на благотворительность может любой участник полумарафона. “В прошлом году мы собрали около двух миллионов рублей на благотворительные цели, а в этом планируем собрать около трех-четырех миллионов”, – рассказал Дмитрий Тарасов.

“ЗаБег” – первый общероссийский полумарафон. Он проводится с 2017 года. Организатором масштабного мероприятия выступает “Лига Героев”.

В прошлом году беговой столицей России стал Владивосток. До этого два года подряд это звание получала Казань.

В этом году за почетное звание будет бороться Москва. Победитель определится на основании трех критериев: среднего показателя дистанции, преодоленного участниками забега, соотношения участников к общему населению города и средней скоростью бегунов.