Медики: Отёки на теле могут быть признаком сахарного диабета

29.07.2020, 18:17, Разное

Медики объяснили, что появление отеков в разных частях тела может быть признаком сахарного диабета. Жидкость в мягких тканях способна скопляться из-за недостаточной циркуляции крови, нарушения углеводного и белкового обмена в организме.

Отеки в летнее время возникают очень часто. Причинами могут являться физиологические нарушения, погодные факторы, но их необходимо контролировать, так как данный симптом может говорить о возникновении какого-либо заболевания. Отечность может появляться в любых частях тела, где есть мягкие ткани, накапливающие жидкость. Скопление воды может быть характерным для полостей тела, внутри клеток или межклеточного пространства. Отек часто возникает, как едва заметный, так и довольно выраженный. По словам экспертов, такое аутоиммунное заболевание, как тиреоидит Хашимото, связанное с расстройством функционирования щитовидной железы, сопровождается отеками на одной половине лица и руки.

Изменения на руках и ногах свидетельствуют о развитии гепатита или цирроза печени. Болезнь может проявляться в виде отеков глаз. При сахарном диабете отекают лицо и ноги. Симптом часто имеет связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гормональным сбоем, избыточным весом, низким уровнем физической активности, болезнями почек и выделительной системы.