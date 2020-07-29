Лукашенко обратился к РФ за разъяснением в связи с задержаниями в Минске

29.07.2020, 18:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями в ситуации с задержанными в стране россиянами.

В ходе совещания с Совбезом республики глава белорусского государства заявил, что необходимо срочно связаться с компетентными российскими органами для разъяснения ситуации с задержанными, передает БелТА.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – сообщил Лукашенко.

Он отметил, что задержание россиян – это чрезвычайное происшествие.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.