 

Мнение: Пентагон выводит часть войск из Германии

29.07.2020, 18:06, Разное

Пентагон официально подтвердил, что после согласования необходимых вопросов с руководством Германии и бундесвером, США резко сокращают свое военное присутствие на территории Германии.

Всего из Германии будут выведены 11 900 человек, из которых 6400 уедут обратно в США, а оставшиеся будут передислоцированы на территорию Италии, Испании и Бельгии.
Также территорию Германии покинет штаб командования американских войск в Европе.
Американские истребители F-16 будут передислоцированы с территории Германии на итальянскую базу Авиано. Пентагон высказал заинтересованность в том, чтобы сохранить за собой в дальнейшем авиабазу Раммштайн. В целом, это самое крупное сокращение группировки войск США в Германии со времен окончания предыдущей Холодной войны.

Пентагон намерен приступить к перегруппировке войск в самое ближайшее время, но скорее всего это займет не один месяц. Согласно плану администрации Трампа, США намерены в самое ближайшее время сократить военное присутствие в Германии с 36 000 до 25 000 человек.
Причины этого кроются в недовольстве Трампа политикой Германии и ее шашнями с Россией.

Источник: Colonel Cassad





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