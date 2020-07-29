Чтобы снять новый клип, Анна Семенович голодала пять дней

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29.07.2020, 17:53, Разное

Анна Семенович рассказала, как готовилась к съемкам нового клипа. Для этого певице пришлось голодать пять дней.
Как пишет издание «Телепрограмма», артистка, как и остальные граждане России, долго находилась в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Это негативно отразилось на ее фигуре, так как в это время было намного сложнее вести активный способ жизни. Сбросить сразу около пяти килограммов Анна Семенович решилась для того, чтобы сделать видео для новой песни. Ее певица презентовала 13 июля, по мнению фанатов артистки, трек «Манибой» станет хитом.

Для того, чтобы обрести стройность, артистка комплексно подошла к процессу избавления от лишнего веса. Кроме ограничения рациона, она систематически посещала массажиста, выполняла спортивные упражнения, а также регулярно посещала баню. Кроме того, популярная исполнительница похвасталась, что приводила себя в форму в одном из подмосковных санаториев с собственной клиникой. Семенович является ее постоянным клиентом и очень довольна работой заведения.

Результат такого масштабного подхода к похудению не заставил себя долго ждать, и теперь поп-звезда готова к съемкам. Семенович пояснила подписчикам своего профиля в соцсети Instagram о том, как ради эффектной внешности пять дней голодала. Фолловеры поддержали своего кумира, пожелав ее новой работе успеха и покорения вершин национальных хит-парадов.





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