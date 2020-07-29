США захотели сократить число китайских дипломатов

29.07.2020, 17:53, Новости дня

Руководство США готовит требование о сокращении числа китайских дипломатов в стране – до уровня числа американских представителей в Китае, информирует газета Washington Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте.

«К 1 августа мы хотим установить взаимно соответствующие уровни (числа дипломатов) и въезда», – передает РИА «Новости» заявление источника, сообщившего решение, которое, как ожидается, будет официально объявлено на этой неделе.

По его словам, сокращение числа дипломатов КНР, в частности, призвано снизить нагрузку на ФБР, почти 2 тыс. сотрудников которого в последние месяцы заняты расследованием деятельности китайских шпионов и их агентов.

Точное число китайских дипломатов в США неизвестно, отмечает газета. По данным Госдепа, в китайском посольстве в Вашингтоне аккредитованы 245 сотрудников, также дипломаты из Китая работают в консульствах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Чикаго.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне и решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, после этого в здание вошли американские чиновники.