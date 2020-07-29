“Нарушения не носят системного характера”. Главком ВСУ сообщил, что перемирие на Донбассе выполняется

29.07.2020, 17:50, Новости дня

С начала действия режима прекращения огня на Донбассе не был ранен ни один украинский военнослужащий, потерь среди сил ООС также не было. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил 29 июля начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

“Режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего”, – приводит слова Хомчака пресс-служба главы государства.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что ситуация в зоне проведения ООС “стабильно контролируемая”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.