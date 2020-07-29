У задержанных в Белоруссии россиян заметили африканские деньги

29.07.2020, 17:48, Новости дня

На кадрах задержания россиян якобы из ЧВК Вагнера в Белоруссии запечатлены суданские фунты и суданские телефонные карты, обратил внимание военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Мне тут пишут, что на кадрах задержания россиян разглядели суданские фунты и суданские же телефонные карты. Ну, теперь все стало ясно, российским чавэкашникам за дестабилизацию обстановки в Белоруссии заплатили суданцы», – пошутил Коц в своем телеграм-канале.

Он добавил, что «это дело раскрыто, несите следующее».

Ранее телеведущая Ксения Собчак с иронией назвала «стандартным набором боевика» изъятые у задержанных и продемонстрированные на кадрах оперативной съемки банковские карты, паспорта и презервативы.

СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.

Телеканал «Беларусь 1» продемонстрировал в эфире видеозапись с задержанием россиян. В сюжете канала утверждалось, что в общей сложности в республику проникло «более 200 боевиков».