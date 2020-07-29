 

Володин поручил проверить ряд депутатов на наличие двойного гражданства

29.07.2020, 17:43, Разное

Володин напомнил, что по новым нормам основного закона, лицо, имеющее вид на жительство в другой стране или двойное гражданство, не может быть членом Совета Федерации и депутатом Государственной думы.

В связи с этим он поручил комитету нижней палаты по противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить у Центризбиркома России информацию о ряде парламентариев.

“Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова – серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры”, – цитирует спикера сайт нижней палаты.

Если информация не найдет подтверждения, то возникнут вопросы к тем, кто распространяет недостоверные сведения, подчеркнул Володин. Подобные обвинения не должны предъявляться необоснованно, добавил спикер.

Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших. Одна из поправок предусматривает запрет двойного гражданства или вида на жительство за рубежом для сенаторов, депутатов Госдумы, а также министров, руководителей регионов и судей.





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