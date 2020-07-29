 

На фиолетовой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира

29.07.2020, 17:43, Разное

Днем 29 июля в московском метро произошел сбой. Поезда не ходили от станции “Котельники” до “Текстильщиков” из-за падения пассажира на пути.

Инцидент случился на станции “Рязанский проспект”. Сотрудникам подземки пришлось снять напряжение с контактного рельса, чтобы достать человека. Выжил ли пассажир, неизвестно.

Позднее в представители московского метро в соцсети “Твиттер” сообщили об устранении неполадки. Движение на Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено и введено в график.





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