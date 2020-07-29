Мнение: Зачем в Беларусь завезли бойцов «иностранной ЧВК»?

29.07.2020, 17:41, Разное

В ночь на 29 июля в санатории под Минском КГБ Беларуси задержал 32 бойцов «иностранной частной военной компании».

Государственное информагентство БелТА вскоре уточнило, что задержанные – наемники российской «ЧВК Вагнера», и что «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в страну прибыли «более 200 боевиков».

Интересная новость! И это за полторы недели до выборов президента Беларуси, которые должны пройти 9 августа. Задержание 32 бойцов «иностранной частной военной компании» и то, что более полутора сот бойцов еще на свободе – это хороший повод для Лукашенко ввести в стране военное положение и отменить голосование по выборам президента.

Потому что «дестабилизация обстановки в период избирательной кампании» сегодня выгодна только Лукашенко, который, похоже, понял, что честно выиграть выборы он не может.

Меня ничуть не удивит, если когда-нибудь выяснится, что это сам Лукашенко заказал завербовать и завести в страну бойцов «иностранной частной военной компании»…

В общем, продолжаем наблюдать…

Фотография отсюда