 

«Не надо прикрывать политическую немощь свою»

29.07.2020, 17:40, Разное

Памфилова ответила критикам трехдневного голосования.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пояснила о неспособности противников трехдневного голосования найти достаточное число сторонников и обвинила их в «политической немощи». Такое заявление, как передает Интерфакс, она сделала на заседании комиссии.

«Не надо прикрывать политическую немощь свою — обращаюсь к некоторым особенно громким крикунам со стороны некоторых партий и примкнувшим к ним экспертам, так называемым независимым и прочим — истерикой по поводу возможных фальсификаций», — пояснила глава ЦИК.

Памфилова напомнила о презумпции невиновности и пригласила на выборы наблюдателей. «Приходите, мы всех ждем, и в первую очередь вас, таких святых и независимых, для того, чтобы вы наблюдали на всех стадиях», — добавила она.

Глава ЦИК уверена, что политики, критикующие трехдневное голосование в сентябре, просто не могут привлечь на свою сторону достаточное число сторонников и найти наблюдателей, которые могли бы пресекать нарушения на участках в течение трех дней.

Несколько дней назад ЦИК анонсировал трехдневное голосование, которое состоится уже в этом в сентябре. Основной день выборов назначили на 13 сентября, но граждане смогут прийти на участки и за два дня до этого. Этой осенью 18 регионов будут выбирать губернаторов, также в стране пройдет 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов федерации.

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Источник: Новая газета





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