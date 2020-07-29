Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

29.07.2020, 17:30, Новости дня

Россия никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«То, что там (в Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) граждане РФ задержаны сейчас, эта информация проверяется. В том числе и заявление о том, что они могут иметь отношение к частной военной компании», – сказал РИА «Новости» Джабаров.

Он добавил, что Москва никогда не планировала дестабилизировать обстановку в республике.

«Я не думаю, что кто-то в РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, в том числе перед выборами президента страны. С использованием ЧВК или еще чего-то», – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что у РФ подобных планов «не могло быть в принципе».

Россия и Белоруссия создают Союзное государство, в Минск направляется большая делегация от российского парламента для наблюдения за выборами президента, напомнил Джабаров.

«При любом варианте Белоруссия останется нашим ближайшим союзником», – заверил член Совфеда.

Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.

Телеканал «Беларусь 1» продемонстрировал в эфире видеозапись с задержанием россиян. В сюжете канала утверждалось, что в общей сложности в республику проникло «более 200 боевиков».

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним в Донбассе.