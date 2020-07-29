 

Boeing снял с производства легендарный «горбатый» авиалайнер

29.07.2020, 17:30, Новости дня

Производство легендарного «горбатого» авиалайнера Boeing 747 будет прекращено в 2022 году, сообщила в среду американская корпорация Boeing.

«В свете текущей динамики и перспектив рынка, мы завершим производство легендарного 747 в 2022 году», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Напомним, 2 июля издание Bloomberg оповестило, что Boeing через два года прекратит производство самолетов Boeing 747. Основная причина, по которой решено отказаться от производства Boeing 747, заключается в недостаточном количестве маршрутов, на которых требуются двухпалубные авиалайнеры с четырьмя двигателями.

Продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил о преодолении кризиса в Boeing. 





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