Трамп: если сведения о российских выплатах талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ

29.07.2020, 17:23, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если сообщения разведки о том, что Россия платила Талибану за убийство американских военных в Афганистанеподтвердятся, то это вызовет у него большое возмущение.

Беседуя с журналистами перед отлетом в Техас, президент сказал, что если информация на этот счет окажется достоверной, то он ответит надлежащим образом.

Ранее, в в интервью новостному сайту Axios, Трамп заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сообщения о том, что Москва предлагала боевикам вознаграждения за нападения на американские и коалиционные силы в Афганистане.

Трамп сказал, что в ходе телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе они обсуждали «другие вещи». Он также вновь подверг сомнению истинность сообщений о вознаграждениях.

«Мне об этом не докладывали. И знаете, почему? Разведка не считала, что это правда. Что это достойно внимания. Если бы мне доложили об этом, я бы что-то предпринял», – говорится в отрывке из интервью, который был опубликован в среду.

Представители Министерства обороны и разведки США уже давно обеспокоены вмешательством России в Афганистане и неоднократно сообщали, что Москва снабжает талибов оружием и помогает им проходить боевую подготовку.

В опубликованном 1 июля докладе Пентагона не упоминается о вознаграждениях, но отмечается, что российское вмешательство набирает обороты.

В интервью Axios Трамп сказал: «Последнее, чего хочет Россия, – это слишком сильно вовлечься в ситуацию в Афганистане».