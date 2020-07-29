Эксперты о задержании россиян в Белоруссии: Жесткая подстава от Лукашенко

29.07.2020, 17:23, Разное

В белорусских СМИ заявляют, что у россиян были лишь небольшие сумки с ручной кладью. Об оружии ничего не говорится. Следовательно, утверждения Минска о том, что они готовили беспорядки и хотели развязать боевые действия в Белоруссии, несостоятельны, указывают эксперты популярного телеграм-канала о вооруженных конфликтах WarGonzo.

“Иначе парни были бы экипированы иначе, уж поверьте. И еще отстреливаться бы стали и лесами выходить в Смоленскую область”, – отметили анонимные авторы.

Задержание россиян в Минске – абсолютно политическое, уверены эксперты. А формулировка белорусских государственных СМИ о “ручной клади” подтверждает, что преступлений задержанные не готовили, а собирались в аэропорт, указывает WarGonzo. Авторы канала называют произошедшее “жесткой подставой” от Александра Лукашенко.

Кроме того, телеграм-канал со ссылкой на источники в российских спецслужбах утверждает, что россияне использовали Минск как транспортный хаб для перелетов в другие страны. При этом белорусские власти были заранее обо всем предупреждены.

Обвинения россиян в организации беспорядков не выдерживают никакой критики, пишет WarGonzo. Кремль меньше всего заинтересован в дестабилизации обстановки в соседней республике, уверены авторы телеграм-канала.

На кадрах задержания "ЧВК Вагнер"видно, что боевики, для свержения Лукашенко, взяли с собой разнообразные форменные шевроны, цитаты из Корана, и много презервативов. Не хватает конечно традиционных при обыске фаллоимитаторов.

Либо Лука спятил, либо его собственное КГБ подставляет pic.twitter.com/mE5V4Gw7d8

— Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) July 29, 2020

Примечательно, что за несколько дней до задержания россиян Александр Лукашенко посетил одну из частей, где расквартированы силы специального назначения. Президент заявил, что к протестам оппозиции в республике могут быть причастны “специально обученные иностранцы”.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. С конца мая в республике идут акции протеста против Александра Лукашенко. Митингующие требуют честных выборов и отставки главы государства.