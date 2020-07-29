 

Эксперты о задержании россиян в Белоруссии: Жесткая подстава от Лукашенко

29.07.2020, 17:23, Разное

В белорусских СМИ заявляют, что у россиян были лишь небольшие сумки с ручной кладью. Об оружии ничего не говорится. Следовательно, утверждения Минска о том, что они готовили беспорядки и хотели развязать боевые действия в Белоруссии, несостоятельны, указывают эксперты популярного телеграм-канала о вооруженных конфликтах WarGonzo.

“Иначе парни были бы экипированы иначе, уж поверьте. И еще отстреливаться бы стали и лесами выходить в Смоленскую область”, – отметили анонимные авторы.

Задержание россиян в Минске – абсолютно политическое, уверены эксперты. А формулировка белорусских государственных СМИ о “ручной клади” подтверждает, что преступлений задержанные не готовили, а собирались в аэропорт, указывает WarGonzo. Авторы канала называют произошедшее “жесткой подставой” от Александра Лукашенко.

Кроме того, телеграм-канал со ссылкой на источники в российских спецслужбах утверждает, что россияне использовали Минск как транспортный хаб для перелетов в другие страны. При этом белорусские власти были заранее обо всем предупреждены.

Обвинения россиян в организации беспорядков не выдерживают никакой критики, пишет WarGonzo. Кремль меньше всего заинтересован в дестабилизации обстановки в соседней республике, уверены авторы телеграм-канала.

На кадрах задержания "ЧВК Вагнер"видно, что боевики, для свержения Лукашенко, взяли с собой разнообразные форменные шевроны, цитаты из Корана, и много презервативов. Не хватает конечно традиционных при обыске фаллоимитаторов.
Либо Лука спятил, либо его собственное КГБ подставляет pic.twitter.com/mE5V4Gw7d8

— Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) July 29, 2020

Примечательно, что за несколько дней до задержания россиян Александр Лукашенко посетил одну из частей, где расквартированы силы специального назначения. Президент заявил, что к протестам оппозиции в республике могут быть причастны “специально обученные иностранцы”.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. С конца мая в республике идут акции протеста против Александра Лукашенко. Митингующие требуют честных выборов и отставки главы государства.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мнение: Еще немного русофобии. Японо-американской

07.07 / Марина Мексика в очередной раз решилась на пластическую операцию груди

14.07 / Ученые: Вакцина против рака успешно прошла первый этап тестирования

08.07 / Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

09.07 / «Переподайте заявление»

11.07 / У Кэти Перри во время беременности появились проблемы со здоровьем

24.06 / Анне Михалковой выплатили месячное пособие на ребенка

02.07 / «Не знаю человека лучше»: Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с именинами

07.07 / Мнение: Овечий взгляд

07.07 / Арзамасова из “Папиных дочек” закрутила роман с Авербухом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска