Мнение: Преодоление снарядного голода, экспорт сахара и оправдание убийства Николая II

29.07.2020, 17:20, Разное

1. Судя по помесячному графику производства снарядов в Российской Империи во время Первой мировой, так называемый «снарядный голод» русской армии, на который так любят обращать внимание критики, был полностью, даже с запасом, преодолён в 1916 году. Вот большой пост, где подробно разбирается этот вопрос:

https://oldadmiral.livejournal.com/26342.html

По ссылке также утверждается, что пиковое месячное производство в январе-феврале 1917 года превышало средний месячный уровень расходов снарядов Красной Армией в 1942 году:

2. Несколько десятилетий назад мы завозили сахар с Кубы. Теперь мы сами его экспортируем больше, чем кубинцы:

https://lenta.ru/news/2020/07/27/sugar_life/

В текущем сезоне, который длится с октября 2019 года по сентябрь 2020-го, Россия резко ускорила вывоз сахара за рубеж и может стать седьмым по величине экспортером в мире. Об этом свидетельствуют данные Международной организации по сахару, сообщает РБК.

Ранее страна не входила даже в десятку крупнейших поставщиков, но к октябрю может вывезти почти 1,8 миллиона тонн сахара. Это больше, чем у Кубы и всех стран Евросоюза. Первое место с объемом 24 миллиона тонн останется за Бразилией.

3. Дискуссия в комментариях к посту с воспоминаниями одного из соучастников убийства семьи Николая Романова:

https://vikond65.livejournal.com/1090233.html?thread=70042809#t70042809

— А в чём преступление? Что этому […] на троне, ввязавшего Россию в войну за интересы Антанты и за 9 января лоб зеленкой смазали?

— Даже если абстрагироваться от самого Николая и его супруги, убийство четырёх девушек и больного мальчика, который даже не мог ходить, а также повара, камердинера, гувернантки и семейного доктора — это зверство, которому нет и не может быть оправданий.

— Да, но они могли мстить. Плюс их могли освободить и использовать как флаг, поэтому под корень всех и вырубили. Не в детях дело, а в том, что они наследники, а все эти гувернантки и иже с ними — свидетели. Решили вопрос малой кровью, а могли бы кучу народу положить, так что их тоже можно понять.