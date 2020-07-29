Модель Коко Роша ждет третьего ребенка

29.07.2020, 17:18, Разное

Звездный бейби-бум продолжается: несколько минут назад американский журнал People эксклюзивно сообщил о беременности известной модели Коко Роша. Она объявила об этом, снявшись в специальной семейной съемке для издания вместе со своими детьми – 5-летней Айони и 2-летним Ивером. Коко также рассекретила, что она находится на 5,5 месяце беременности и они с мужем Джеймсом Конраном ждут вторую дочку.

У нас будет девочка, и старшая сестра Айони с нетерпением ждет этой встречи. Ей нравится ее брат, но она говорит: “Давайте еще другого, другую версию”. Ей очень нравится быть в роли мамочки. Для нее это как играть с куклой – только самой настоящей, – говорит Коко в интервью.

Коко с мужем

Коко и Джеймс очень хотели третьего ребенка и узнали, что их желание близко к осуществлению еще до начала пандемии коронавируса. К счастью, беременность модели протекает хорошо.

Я чувствую себя так же, как это было в случае с Айони и Ивером. Я ни разу не болела, всегда чувствую себя прекрасно. Единственное, что отличает эту беременность – то, что я могу находиться дома и нет всей этой рутины с официальными мероприятиями. Это немного странно для меня, но я благодарна за свою беременность и за то, что вся моя семья рядом.

Коко с дочерью

Чтобы поближе познакомиться с моделью Коко Роша, читайте наш материал.