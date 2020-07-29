Как сочетать модные тренды в одном образе: мастер-класс от Беллы Хадид

29.07.2020, 17:18, Разное

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, Белла Хадид, умеет привлечь к себе внимание в любой ситуации – выходит ли она на красную дорожку или в магазин за хлебом. Так случилось и на днях, когда 23-летняя брюнетка появилась на Манхэттене в стильном образе, который гармонично сочетал в себе сразу несколько модных трендов.

Белла Хадид в Нью-ЙоркеЭтим летом вещи из денима на пике популярности, и выбор Беллы пал на модель с заниженной талией – смелый, но очень спорный тренд, который подходит не каждой. Но Хадид грамотно обыграла его не только выбранной обувью – ультрамодными сабо с квадратным носом, но и верхом – рубашкой с принтом. Все в этой рубашке выглядело бы обычно, если бы не манера, с которой Белла ее надела – оставила застегнутой лишь одну пуговицу, тем самым демонстрируя общественности грудь и пресс. Завершали образ вместительная сумка с хищным принтом, который сезон не теряющим своей актуальности, а также золотые украшения – цепи и универсальные серьги-кольца. И, конечно, вишенка на fashion-торте – самый необходимый аксессуар в современных реалиях, защитная маска.

Белла Хадид Подобный прием – расстегнутую рубашку – Хадид начала демонстрировать еще во время самоизоляции. Теперь “вывела” его на улицы Нью-Йорка – и, как мы видим, тенденция пришлась по вкусу многим.

Белла Хадид на карантине