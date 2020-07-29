Ученые: Мужчины чаще женщин видят эротические сны

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29.07.2020, 17:17, Разное

Ученые рассказали, что мужчины чаще женщин видят эротические сны. Последних, в свою очередь, по ночам преследуют кошмары. Это происходит потому, что для представителей сильного пола интимная составляющая в отношениях является очень важной.
Специалисты до конца не могут объяснить, почему человек спит. Однако они продолжают обнаруживать интересные факты о данном физиологическом процессе. В 2009 году исследователи из Университета Западной Англии опубликовали результаты анкетирования 200 женщин и мужчин. Их попросили рассказать о самом ярком сне. Примечательно, что мужчины вспомнили о сексе, а женщины о кошмарах.

Прерванный сон считается более плохим вариантом, нежели бодрствование. Из-за недостатка этого вида отдыха человек может чувствовать себя раздражительным. Его состояние ухудшится, если было принято решение лечь раньше по отношению к привычному времени. Все дело в том, что, тот, кто постоянно просыпается, не впадает в глубокий сон.

Ученые из Турции в 2011 году узнали частоту появления во сне кошмаров. Объектом наблюдения выступили 264 студента. По шкале от одного до четырех средний показатель «сов» составил 2,1 балла, а «жаворонков» – 1,23. Исследователи убеждены, что этот разрыв нельзя объяснить статистической погрешностью.

Зимой люди обычно спят дольше, ведь в снежный холодный день вылезть из-под одеяла гораздо труднее. После анализа мозговой активности жителей различных географических зон исследователи определили, кто ночью отдыхает дольше. Оказалось, что больше спят люди в северных странах.

Иногда люди спят как дельфины, поскольку в ходе данного физиологического процесса отключается только половина мозга. Большая активность в процессе исследования наблюдалась в левом полушарии. Речь идет об остатке стратегии выживания, которая досталась от предков. Якобы левая часть полушария способна предупредить об опасности.





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