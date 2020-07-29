Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел на улице сумку с миллионом

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29.07.2020, 17:16, Новости дня

Подозреваемый в ограблении банка в Санкт-Петербурге заявил, что изъятые у него более 1 млн рублей лежали в сумке на улице.

Подозреваемый сказал, что деньги «нашел на улице в сумке». Он добавил, что не знает, за что задержан, передает РИА «Новости».

Накануне в офис банка на Васильевском острове в Петербурге забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более 1 млн рублей и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом.





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