Трамп вообразил ситуацию, при которой слухи о «сговоре» РФ с талибами подтвердились
29.07.2020, 17:16, Новости дня
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что принял бы «соответствующие меры», если бы утверждения СМИ о попытках РФ предлагать афганским боевикам деньги за убийство американских военных были бы правдой.
«Если бы это было правдой, я бы был очень рассержен. Я бы принял соответствующие меры», – сказал Трамп, передает ТАСС.
Какие именно меры могли бы быть применены, Трамп не уточнил.
Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».
Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.
В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».
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