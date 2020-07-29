 

Трамп вообразил ситуацию, при которой слухи о «сговоре» РФ с талибами подтвердились

29.07.2020, 17:16, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что принял бы «соответствующие меры», если бы утверждения СМИ о попытках РФ предлагать афганским боевикам деньги за убийство американских военных были бы правдой.

«Если бы это было правдой, я бы был очень рассержен. Я бы принял соответствующие меры», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Какие именно меры могли бы быть применены, Трамп не уточнил.

Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».





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