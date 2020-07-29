Куканов рассказал о способах избавиться от слежки Google

29.07.2020, 17:09, Разное

Антон Куканов рассказал, как обезопасить себя, пользуясь смартфонами с приложениями компании Google. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества назвал способы избавиться от возможной потери данных и слежки.

Как пишет «Ньюинформ», в первую очередь Куканов рекомендует повысить уровень приватности. Для этого следует ограничить данные пользователя, воспользовавшись мастером настроек в меню смартфона. Кроме вышеуказанного, он советует не использовать при поиске в Сети персонализацию запросов.

Согласно информации, опубликованной «Инфореактором», пользователь также может удалить в меню настроек се отметки напротив разрешения отслеживания трафика. Например, мобильный браузер Chrome имеет огромное количество дополнительных настроек конфиденциальности и безопасности.

Если в пользовательском профиле Google очистить вместе с веб-поиском и историю приложений, можно дополнительно обезопасить себя от слежки. Также при установке и запуске новых программ для смартфона следует внимательно читать запросы разрешений. Если приложению требуется слишком много лишней информации, лучше отказаться от него. Обычно кроме места нахождения, доступа к микрофону, контактам для мессенджеров, никаких дополнительных сведений приложениям реально не требуется.