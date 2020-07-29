Москвичка час простояла на карнизе 24 этажа
29.07.2020, 17:08, Новости дня
Девушка час простояла на карнизе, выбравшись из окна на 24 этаже в ЖК «Фили Град» в Москве. Инцидент сняли на видео очевидцы и выложили в Сеть.
Спустя почти час экстренным службам ее удалось спасти. В настоящее время с девушкой работают психологи.
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео инцидента.
https://ren.tv/player/video/embed/729356
Ранее в Москве охранник без одной руки при помощи матраса успел поймать семилетнего ребенка, который выпал из окна с седьмого этажа.
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