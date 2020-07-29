Москвичка час простояла на карнизе 24 этажа

29.07.2020, 17:08, Новости дня

Девушка час простояла на карнизе, выбравшись из окна на 24 этаже в ЖК «Фили Град» в Москве. Инцидент сняли на видео очевидцы и выложили в Сеть.

Спустя почти час экстренным службам ее удалось спасти. В настоящее время с девушкой работают психологи.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео инцидента.

https://ren.tv/player/video/embed/729356

Ранее в Москве охранник без одной руки при помощи матраса успел поймать семилетнего ребенка, который выпал из окна с седьмого этажа.