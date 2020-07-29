Собчак высмеяла кадры задержания россиян в Белоруссии

29.07.2020, 17:08, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак пошутила над кадрами оперативной съемки белорусских правоохранителей, продемонстрированных в эфире телеканала «Беларусь 1», на которых запечатлено задержание россиян якобы из ЧВК Вагнера.

«Стандартный набор боевика», – подписала Собчак в своем телеграм-канале скриншот из репортажа.

На изображении запечатлены российские паспорта, пластиковая карта ВТБ и несколько упаковок презервативов.

Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.

Телеканал «Беларусь 1» продемонстрировал в эфире видеозапись с задержанием россиян. В сюжете канала утверждалось, что в общей сложности в республику проникло «более 200 боевиков».

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним в Донбассе.