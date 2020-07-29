 

Трамп назвал причину вывода войск из Германии

29.07.2020, 17:08, Новости дня

США сокращают свое военное присутствие в Германии, поскольку правительство ФРГ тратит недостаточно для поддержания коллективной обороны НАТО, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Мы сокращаем силы, поскольку они не платят по своим счетам, все просто», – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Напомним, в среду США начали вывод войск из Германии. Планируется вывести из страны 11,9 тыс. военных, часть из них вернется на родину, часть – отправится в Бельгию и Италию. Пентагон не исключил, что США в дальнейшем могут направить силы в Польшу и Прибалтику.





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