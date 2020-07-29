Мнение: Складки

29.07.2020, 17:05, Разное

Видео в ленте посмотрела, как фитнес-тренер во время марафона мотивирует девушек избавляться от складок на спине.

Он повторяет на все лады, что ни за что не стал бы заниматься сексом с девушкой со складками.

И даже свою девушку сразу бы бросил.

Фу, гадость, повторяет он.

Мужчины теперь не стесняются угрожать, что они не будут заниматься с кем-то сексом.

Спасибо, доярки. Убедили всех, что секс вам нужен больше, чем мужчинам.

Кстати, о доярках.

Мужчины, это ведь запрещенная тема для вас – осуждать и обсуждать доярок.

Все, что вы можете себе позволить, это мягко шутить на тему слишком активных или слишком ненасытных женщин.

Но даже с такими шутками надо быть осторожными.

Понятно из этих шуток, что женщины у вас – не очень, да и сами вы – так себе.

Если у вас отличный имидж, еще туда-сюда. Можно представить, что девчонки прыгают на вас и вы ими перекормлены под завязку. Хотя кто вам мешает выбирать самых лучших? Но если вы выглядите не очень, понятно, что никто за вами не охотится, перепадает иногда что-то, и если даже это для вас очень много, ваше мужское здоровье не блещет.

Во всяком случае у всех, кому вы жалуетесь на доярок, создается такое мнение.

Если я пишу пост и задаю вопросы про доярок, мужчины с нормальными границами должны помнить: эти вопросы для женщин, мужчинам не выгодно не то что выступать против доярок или жаловаться на них, но вообще высказываться на эту тему иначе как: какие доярки? Да, что-то слышал от друзей.

Вот точно так, как женщинам не выгодно упоминать, что у мужчин частенько обломы в постели или отсутствие желания, так и мужчинам не стоит позориться, выдавая свою несостоятельность.

Если фитнес-тренер объявляет, что увидев жировую складку на теле женщины, испытывает отвращение и не способен заниматься сексом, такому тренеру хочется пожелать слезть с фармы, которая уже разрушила его потенцию. Нужно слезть с фармы, отдохнуть от изнурительных тренировок, есть больше углеводов и жиров, перестать так много думать о мужских мышцах и мужиках. Сексуальный ресурс – это важный ресурс, особенно для мужчины, он дает много энергии для сублимации: и в творчество, и в работу, и в имидж, и в другие ресурсы. Это лучший поставщик витальной силы. Сексуальный ресурс нужно держать в тонусе, чтобы не было депрессии. Это универсальный антидепрессант.

Онегин, особенно рапан, на то и онегин, что неосторожного слова женщины или ее внешнего недостатка может быть достаточно для его фрустрации. Но это говорит о его хрупком сексуальном ресурсе, о его невротических комплексах, о недостатке спонтанности, о многолетней привычке заниматься сексом под щипцами. Это не норма, и это лучше скрывать, как вы скрываете, например, геморрой или диарею. Это не тема для обсуждения и тем более хвастовства. Это можно рассказать врачу, в крайнем случае поделиться с другом детства, но нельзя говорить женщинам.

Если вы привыкаете все время понемножку сливаться под своей короной, от вас мало чего остается.

Это слив под короной Сокровища – говорить, что женщины со складками на спине – жирные свиноматки и на все лады повторять, что он не стал бы заниматься с ними сексом.

Это ведь надо всерьез верить, что кому-то, кроме его девушки, от него может быть нужен секс.

Даже женщине вести себя так, будто ее все хотят, очень комично.

А мужчине объявлять всем, что его эрекция – мерило женской красоты, и вовсе стыд.

Эрекция у здорового мужчины должна быть непритязательной. И если вам нужно слишком много условий, это грустно.

Свою девушку он тоже сливает под той же короной.

Если мужчина говорит, что бросил бы свою жену, будь она толще, про него всем понятно, что он 1)дурак, 2)с женой у него плохие отношения, 3)жена дура.

Сразу три неприятных факта понятно про него.

Я сегодня расскажу про то, что такое своя фигура в поле, и почему только она имеет значение.

Как закончились отношения ваши – не имеет значения, начались ли они, тоже не имеет, имеет значения только фигура, которую вам удалось подрастить или которую вы слили. Дальше вы идете с этой подросшей или уменьшенной фигурой и все дальнейшие расклады зависят от этого.

А пока предлагаю привести подобные высказывания, которые выставляют человека дураком и уменьшают фигуру.