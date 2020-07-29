Мнение: Тятя! Тятя! Наши сети притащили номера!
29.07.2020, 17:05, Разное
Давеча неожиданно, совершенно неожиданно, прям вероломно на Москву напал дождь.
Хороший такой ливень, настоящий.
Не, так-то Москва в пустыне находится, дождей же никогда не бывает, поэтому зачем тут что-то делать на случаи затоплений…
Короче, про позавчерашнее шоу.
Нервов многим водителям потрепало изрядно.
Яуза опять берега попутала, опять же, вся эта ливневая канализация бестыжая такая, смеет забиваться, а сама ни за что не пошевелится самоочиститься!
Спасибо, авто не смыло, не унесло, только номера.
Подумаешь, пять тыщ штрафа! А то и лишение прав до трех месяцев.
Благоверный тоже без номеров остался, спасибо, сразу ему сказали, тут же поиски в ближайшем "море" начались.
Нашел аж три. Как в этом видео, два обычных и один желтый. Но не эти ))
Дорожные рабочие помогли один из пучины достать, два уже на образовавшемся мелководье нашлись.
А ехать срочно надо. И уже отчаливая, увидел четвертый знак.
Аллилуйя! Свой! Родной! Родимый! Яхонтовый!
А прикрепить сразу нечем было.
И вот летят за ним с мигалками, догоняют!
Ну чо, понятно, что из-за номера. Подошел, объяснил, документы и дощечку заветную покоцанную предъявил.
Отпустили с миром, дай, Бог, здоровьичка тому сотруднику!
Боюсь, не всем так повезло.
Опять же, есть люди добрые, господин шаурмен угостил скотчем. Скотч жгутами скрутили, номер закрепили.
Так шо легко отделался.
И ведь из года в год, и никому дела нет.
В Петербурге давно дамбу построили во спасение. Сомневаюсь, что нет технических решений для Москвы.
Источник: Достало
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