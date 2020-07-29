 

Ксению Бородину раскритиковали за яркий макияж дочерей

29.07.2020, 16:53, Разное

Поклонники раскритиковали известную российскую ведущую Ксению Бородину за яркий макияж ее дочерей. Теону и Марусю накрасили для фотосессии. Одним из кадров теледива поделилась в социальной сети Instagram.
Дочери Ксении Бородиной приняли участие в рекламной фотосессии для популярного детского магазина одежды. Для съемки 11-летней Марусе и 5-летней Теоне сделали макияж. Сама же звездная мать гордится своими детьми, считая, что они могли бы стать полноценными моделями.
Фотосессии с участием дочерей Бородина назвала редкостью. Как призналась, что ленится ехать с детьми на съемки, но потом радуется, когда получает красивые фотографиями.

В комментариях многие отметили, что младшая дочь Ксении Бородиной Теона становится все больше похожей на нее. В то же время нашлись и те, кто раскритиковал макияж девочек. По мнению подписчиков, у детей ведущей имеется своя природная красота, которую не нужно было портить. Пока Бородина никак не прокомментировала отрицательные комментарии фолловеров.





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